شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ضررها لشعبه.. ترامب يوضح لماذا يصر على فرض الرسوم الجمركية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية لترامب

رسوم جمركية ضد كندا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الأمريكيين قد يشعرون "ببعض الألم" من الحرب التجارية الناشئة الناجمة عن الرسوم الجمركية.وقرر ترامب فرض تلك الرسوم ضد كندا والمكسيك والصين، فيما زعم أن كندا "لن يكون لها وجود" دون فائض التجارة بينهما وبين الولايات المتحدة.وتسببت العقوبات التجارية التي وقعها ترامب أمس السبت في منتجعه في فلوريدا في مزيج من الذعر والغضب وعدم اليقين.كما هددت بتدمير شراكة تجارية عمرها عقود من الزمن في أمريكا الشمالية فضلا عن التسبب في توتر العلاقات مع الصين.ولكن من خلال تنفيذ أحد تعهداته في حملته الانتخابية، ربما يكون ترامب قد كسر أيضا أحد وعوده للناخبين بأن إدارته تستطيع خفض التضخم بسرعة.وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا!)، "لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسيكون كل شيء يستحق الثمن الذي يجب دفعه."وفي منشوره على "تروث سوشيال"، ركز ترامب على كندا، التي ردت عليه بتدابير انتقامية.وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع الكندية، وضريبة بنسبة 10% على النفط والغاز الطبيعي والكهرباء.وردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية تتجاوز قيمتها 155 مليار دولار، ومن بينها الكحول والفواكه.