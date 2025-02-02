نعيم قاسم: تشييع نصر الله وهاشم صفي الدين 23 شباط (فبراير)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تقرر له الأحد 23 شباط (فبراير) 2025.

ومن أبرز ما جاء في كلمة نعيم قاسم حول التطورات في جنوب لبنان وتشييع نصر الله قال:"شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع، وقد استحوذ الشهيد السيد حسن نصر الله على قلوب الأمة والعالم واستطاع أن يكون رمزاً ونموذجاً وأيقونة حقيقية، ونحن ارتأينا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 شباط (فبراير) 2025"

وتابع :"سيتم في التشييع نفسه، تشييع السيد هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما، وقد استشهد السيد هاشم صفي الدين كأمين عام، وشعار التشييع سيكون "إنا على العهد".

وأضاف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم :"ندعو إلى عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس".

يذكر أنه في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبع ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.

ومساء يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله، ونعاه "حزب" الله اللبناني رسميا بعد يوم من ذلك.