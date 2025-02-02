شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس ثلاث جلسات لحلف اليمين للأعضاء الجدد بنادي المحامين بأكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، ثلاث جلسات لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين بأكتوبر.

في مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين أن سبب انعقاد جلسات حلف اليمين بنادي أكتوبر هو انشغال النادي النهري بالمعادي بأعمال تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية منذ بداية العام.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم افتتاح مبنى النقابة الجديد في أقرب وقت، وبافتتاحه سيتم الانتهاء من العديد من المشكلات، كما سيتم تجهيز قاعة كبيرة لعقد جلسات الحلف تليق بالسادة المحامين.

ولفت نقيب المحامين إلى أنه يدرس مقترحًا بعقد جلسات حلف اليمين في المحاكم الاستئنافية على مستوى الجمهورية بالتناوب، وذلك لتخفيف عناء السفر عن القادمين من الأقاليم.

وأوضح النقيب العام أنه يعمل على زيادة المعاشات، وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، والحفاظ على موارد وأموال النقابة بشتى الطرق.

وعن قانون الإجراءات الجنائية، قال نقيب المحامين: "نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري."

ووجه نقيب المحامين الشكر لأعضاء مجلس النواب من المحامين، وكل من دعم وساند موقف نقابة المحامين خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما أكد نقيب المحامين أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد هو يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته. وأشار إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة، يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، كما تترتب عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وأشار نقيب المحامين إلى أن معهد المحاماة هو الأداة الرئيسية لبناء المحامي الشاب وتكوين شخصيته المهنية، موضحًا أن المعهد بوضعه السابق لم يكن فعالًا، ولم يكن يؤهل المحامي لسوق العمل.

وأضاف عبدالحليم علام أنه ليس له مصلحة في فرض قيود، ولكن وضع ضوابط للقيد في النقابة يهدف إلى الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة شباب المهنة.

ووجه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: "بعد جلسة حلف اليمين، ينتقل كلٌّ منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي، الذي يُطلق عليه لقب أستاذ، ويُطبق عليه قانون المحاماة. أنتم الآن تمثلون رسالة سامية، ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أداؤها."

وحثَّ عبدالحليم علام الأعضاء الجدد على التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأداء المهنة بشرف وأمانة. كما شدد على ضرورة اتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، والاهتمام بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة.