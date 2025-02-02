الرئيس السوري: ناقشنا مع السعودية خططا مستقبلية ونسعى لشراكة حقيقية تحفظ السلام

في إطار زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية ، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات، وأضاف: ناقشنا مع السعودية خططاً مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع السعودية لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية

وقال نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تحفظ السلام في المنطقة، مبيناً أن بلاده لمست رغبة سعودية حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، طبقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات، كما شكر ولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال والاستضافة.