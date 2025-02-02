الرئيس السوري: ناقشنا مع السعودية خططا مستقبلية ونسعى لشراكة حقيقية تحفظ السلام

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع السعودية لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية
وقال نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تحفظ السلام في المنطقة، مبيناً أن بلاده لمست رغبة سعودية حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، طبقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات، كما شكر ولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال والاستضافة.
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