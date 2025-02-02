كندا تردّ على الرسوم الجمركية التي فرضتها عليها أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية ردا على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

وقال ترودو "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية"، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.

وذكر رئيس الوزراء أن الرسوم الجمركية ستؤثر في "منتجات استهلاكية يومية مثل الفواكه وعصائر الفاكهة" وكذلك "الخضروات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك...".

وقال البيت الأبيض السبت إن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

ستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، خلال مؤتمر صحافي "إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يفتتح عصرا ذهبيا جديدا للولايات المتحدة، فإن أفضل طريقة هي الشراكة مع كندا، وليس معاقبتنا".

وأشار إلى أن كندا وقفت دائما إلى جانب الولايات المتحدة في "أحلك الساعات" مثل الحرب في أفغانستان والكوارث الطبيعية المميتة كإعصار كاترينا والحرائق الأخيرة في كاليفورنيا.

وحذّر ترودو من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على الكنديين وأن الرسوم الجمركية التي قررها ترامب ستضر بالأميركيين أيضا.