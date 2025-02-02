قتلى وجرحى بانفجار سيارة في ريف حلب الشرقي

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

انفجرت سيارة مفخخة، أمس، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا. وقال الطبيب محمد حسين في مشفى منبح الوطني: إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح، بينهم ثلاثة في حالة حرجة تم تحويلهم إلى مستشفيات مدينة حلب، جراء انفجار السيارة المفخخة. وقال مصدر في الأمن العام بمدينة منبج: إن سيارة مفخخة انفجرت قرب جامع الأقصى في محيط دوار السفينة، وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية السيارة.

وفي حادث منفصل، قُتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة الماضي قرية في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وقال المرصد: «قتل مسلحون 10 سوريين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي»، موضحاً أن المسلحين طرقوا أبواب منازل في القرية وأطلقوا الرصاص على المدنيين من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأفاد المرصد بأن من بين القتلى «طفل وامرأة مسنّة». إلى ذلك، أفاد أحد سكان المنطقة طالباً عدم ذكر اسمه، أن مجموعة مؤلفة من سيارتين فيها سبعة مسلحين قامت بالدخول إلى القرية من جهة نهر العاصي الساعة الثامنة مساء الجمعة الماضي، واستهدفوا المنازل بحجة التفتيش عن السلاح. وأضاف أن المسلحين أخرجوا الرجال من المنازل ووضعوهم بوضع جاثٍ، ثم أطلقوا النار عليهم من أسلحة كاتمة للصوت وقتلوهم بدم بارد، ثم غادروا المنطقة، موضحاً أن جثثهم نقلت إلى المشفى الوطني بحماة ودفنت اليوم (أمس) في القرية.

وطوقت قوات الأمن العام منطقة أرزة بحثاً عن المجرمين الذين قتلوا عدداً من المواطنين في القرية، حسبما أفادت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر أمني في حماة، مشيرة إلى أن من بينهم ضباط ومجندون سابقون.