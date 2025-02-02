مقتل جنود جراء هجوم نفذه مسلحون في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل أربعة عناصر أمن بهجوم في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي الباكستاني، أمس السبت، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن السيارة التي كانوا يستقلونها كانت متجهة إلى مدينة "ديرا إسماعيل خان" لاستعادة شاحنة مسروقة، عندما تعرضت لكمين "واستهدفها مسلحون" قبل أن تشتعل فيها النيران أثناء تبادل إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم السائق.

تتعرض قوات الجيش والشرطة في باكستان، من حين لآخر، لهجمات ينفذها مسلحون.

والسبت أيضا، قُتل 18 من عناصر القوات شبه العسكرية وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في كمين نفّذه ما بين 70 و80 مسلحا في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون محليون ومسؤولون في الشرطة.