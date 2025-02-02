شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة زلازل تضرب جزيرة سانتوريني اليونانية في الأيام الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

هزات أرضية

الدمام - شريف احمد - تعرضت جزيرة سانتوريني اليونانية الشهيرة بقضاء العطلات، لسلسلة من الزلازل في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس غدًا الإثنين.وحثت السلطات سكان الجزيرة البركانية على عدم البقاء في المناطق الساحلية، حيث هناك خطر من حدوث انهيارات أرضية.وأشار بيان صادر عن مجلس مدينة سانتوريني، إلى أنه يجب إلغاء جميع الفعاليات المقررة في الأماكن المغلقة، وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة.وبحسب معهد شؤون الزلازل في مدينة سالونيك الساحلية الواقعة بشمال اليونان، فإن معظم الزلازل وقعت تحت قاع البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس.وتراوحت شدة الهزات الأرضية بين 3 و5ر4 درجات على مقياس ريختر، مع ميل تصاعدي، وهو ما يعني عدم إمكانية إعطاء إشارة بالسلامة.ومن جانبه، أوضح خبير الزلازل، جيراسيموس بابادوبولوس أنه "مع زيادة القوة، يرتفع أيضا خطر الزلزال".