شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: ليس من مصلحة شركات التأمين المغالاة والأمر يحتاج لمزيد من الوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التأمين فى حاجة لمزيد من الوعى، متابعا:" نتحدث عن الوعى التأمينى، فى الخارج هناك سلاسة فى التعامل مع ملف التأمين، والوعى التأميني للمواطن فى الداخل فى حاجة لمزيد من الوعى، والوى التأمينى للمواطن العادي فى حاجة كبيرة لمزيد من العمل من قبل الشركات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب النائب محمد المنزلاوي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال النائب سيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد لا يوجد له لائحة، مواطن يريد التأمين لرفع معدلات الادخار، لابد من تحفيز المواطن للتوجه لمنتجات التأمين المختلفة، ولابد من درجة من الوعى، وهى مرهونة بزيادة الدخل، لافتا إلى أن العديد من المباني والسيارات بدون تأمين.

وقال النائب، محمود سامي الامام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، قطاع التأمين قطاع هام، تقدم كثيرا، وهناك وعى بالتامين يسير بخطى ولو قليلة ولكنها موجودة، رافضا فكرة أن يكون هناك صندوق خاص للتامين، مبررا ذلك بوجود العديد من شركات التأمين.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ، إن هناك طفرة كبيرة تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ولابد أن يلحق قطاع التأمين بها، منتقدا المغالاة فى بعض الحالات.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" الثقافة التأمينية تكاد تكون منعدمة مقارنة بعدد من الدول الاخرى، وهناك دراسات اكتوارية تتم فى قطاع التامين معقدة للغاية الهدف منها عدم المغالاة وإحداث توازن في هذا الملف، وليس من مصلحة الشركات أن تكون هناك مغالاة، والمسألة فى حاجة لمزيد من الوعى.