شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يطلق عريضة شعبية لجمع التوقيعات برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب الوعي عريضة شعبية لجمع التوقيعات الرافضة لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية.

بدأت الحملة بتوقيعات من لجنة الحزب في الإسكندرية، حيث قام وفد من الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية، بزيارة إلى الإسكندرية ولقاء عدد من القيادات المحلية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحزب للتصدي للمحاولات المستمرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد الحزب في بيان سابق رفضه القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين، معتبراً أنها تتنافى مع القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية.

وتهدف العريضة إلى حشد الدعم الشعبي ودعم التوافق الوطني لرفض هذه المقترحات، وتأكيد التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه التاريخية.

