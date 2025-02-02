شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على تقرير دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر"، وإحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس إنه عملا بحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الوارد ة به ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات بتعديل قانون سوق رأس المال وما تم التوافق عليه من تعديلات بالتوافق بين اللجنة وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، وإن المجلس وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق



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