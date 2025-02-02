الفيضانات تجتاح شمال أستراليا ومطالبات للآلاف بالإخلاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في كوينزلاند إن شخصاً لقي حتفه اليوم الأحد في ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا بسبب فيضانات غزيرة، وحثت آلاف الأشخاص على الانتقال إلى أراض أعلى بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت السلطات، أن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية تشهد فيضانات كبيرة، وهي منطقة يسكنها نحو 11 ألف شخص وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية برزبين. وقالت السلطات إن عدة ضواحي في مدينة تاونسفيل القريبة تأثرت أيضاً.

وقالت سلطات إدارة الطوارئ الإقليمية صباح اليوم الأحد "يجب على سكان المناطق المنخفضة جمع معدات الإخلاء والانتقال إلى مكان آمن على أرض أكثر ارتفاعاً.

وأضافت قد يشكل هذا الوضع تهديداً للحياة والممتلكات".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية على موقعها الإلكتروني إن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة من نظام ضغط منخفض مشبع بالرطوبة، مضيفة أن إجمالي هطول الأمطار على مدار 24 ساعة من المرجح أن يصل إلى 11.8 بوصة.

وأضافت الهيئة "احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة قد يستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل وفقاً لقوة وموقع المنخفض الجوي".