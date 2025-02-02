شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "أواش" شرق إثيوبيا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات من منطقة "أواش"، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر أرو في مقاطعة "مالوكو" الإندونيسية.وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، بأن الزلزال كان على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق جزر أرو، وعلى عمق 10 كيلومترات.