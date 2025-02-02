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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق إثيوبيا

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واس- أديس أبابا 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق إثيوبيا 1/2
  • زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق إثيوبيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "أواش" شرق إثيوبيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات من منطقة "أواش"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال إندونيسيا

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر أرو في مقاطعة "مالوكو" الإندونيسية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، بأن الزلزال كان على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق جزر أرو، وعلى عمق 10 كيلومترات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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