مصرع شخص وحدوث أضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي شخص مصرعه جراء الفيضانات التي تشهدها ولاية “كوينزلاند” الأسترالية؛ وحدوث أضرار كبيرة في الممتلكات.وذكرت السلطات في كوينزلاند، أن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية تشهد فيضانات كبيرة، وهي منطقة يسكنها نحو 11 ألف شخص، وتقع على بعد نحو 500 كيلومترٍ شمالي عاصمة الولاية برزبين.

وحثت السلطات آلاف الأشخاص على الانتقال إلى أراضٍ أعلى، بسبب الأمطار الغزيرة، مؤكدةً أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإنقاذ المحاصرين وتقديم المساعدة للمتضررين،

يذكر أن فيضانات متكررة تضرب شرق أستراليا في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك فيضانات لم تتكرر خلال 100 عام، غمرت الإقليم الشمالي المجاور في يناير 2023 خلال ظاهرة النينيا المناخية.

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