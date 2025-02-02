شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى الناصرى" يعلن تجديد تفويضه للرئيس السيسى لحفظ الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصري، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن مشددا على رفضه التام لهذه التصريحات التي تمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتحديدًا حق العودة، وهو حق غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الشعب المصري اعتاد الوقوف في صف القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، ورفضه لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار وهو تأكيد على أن قضية فلسطين هي قضية عربية أساسية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع مواقف الأمة العربية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وشدد على أن موقف الحزب الناصري يعكس موقف الشعب المصرى وإيمانه العميق بأن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تُحترم، وأن أي محاولة للضغط عليه لتغيير مواقفه أو قبوله بالتهجير القسري هي غير مقبولة، وستواجه معارضة كبيرة من الشعب المصري وأحزابه السياسية.