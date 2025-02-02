توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء.. «الفارس الشهم 3»تدعم 550 أسرة نازحة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، طروداً غذائية على 550 أسرة في مخيمات النزوح داخل قطاع غزة لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.

وشملت المساعدات الغذائية 100 أسرة نازحة في مخيم «التوم» بقطاع غزة، وفي مخيم «طارق سعد»، تم توزيع طرود وسلال غذائية على 270 أسرة نازحة، كما تم توزيع سلال غذائية على 180 أسرة نازحة في مخيم «بادر»، وذلك لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بالقطاع.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء؛ بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.