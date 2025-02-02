شكرا لقرائتكم خبر عن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وكيف يتحقق حل الدولتين؟ .. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وكيف يتحقق حل الدولتين؟"، استعرض خلاله الحل الأمثل لأهم قضية في الشرق الأوسط، بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب إسرائيل بحدود ما قبل 1967، و6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين، وذلك وفقا للقانون الدولى الإنسانى والمعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية.

يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض الدعوة الأمريكية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ‏للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء بحجة إعادة الإعمار، بعد أن فشلت إسرائيل تخويف الشعب الفلسطينى بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع الذى ثبت فوق أرضه، وما ترفضه مصر للتهجير بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وكيف يتحقق حل الدولتين فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جنب إسرائيل بحدود خطوط ما قبل عام 1967، و6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين، خاصة أن المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير، أما الحل السياسى بتقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى غير الحاسم للصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وكيف يتحقق حل الدولتين؟.. دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب إسرائيل بحدود ما قبل 1967.. و6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين

برلمانى