رئيس العربى لحقوق الإنسان: وحدة المصريين تُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات

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أكد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان أن الشعب المصرى على درجة كبيرة من الوعى فاقت توقعات الإخوان والمعادين للدولة المصرية، وأنهم على قناعة تامة بأن يتحملوا أى صعاب إلا أن تمس أرضهم، وهو ما جعلهم يتحدوا فى الفترة الحالية أكثر من أى وقت سابق، وهو ما اعتدنا عليه من الشعب المصرى فى الأزمات الخاصة بالأمن القومى المصرى وحدود الدولة المصرية تحديدا.

وقال عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن احتشاد الآلاف من المصريين أمام معبر رفح والتحرك الشعبي الذي جاء كرد فعل طبيعي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، يعكس موقف مصر الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي حلول على حساب الأمن القومي المصري.

ولفت عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان الى أن وحدة المصريين وتلاحمهم خلف قيادتهم تُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين.

