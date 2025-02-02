شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: المشهد المهيب بمعبر رفح تفويض من الشعب للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشهد الشعب المصرى أمام معبر رفح يعكس التضامن القوي بين المصريين والقضية الفلسطينية، وهو تأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إنهاء قضيتهم العادلة، مضيفا أن هذا التحرك الشعبي والسياسي يبرز الدور التاريخي لمصر كداعم أساسي للحقوق الفلسطينية، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف بجانب أشقائه الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والعدالة.

وأضاف "هلال" فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن هذا التجمع المهيب أمام معبر رفح ليس فقط تعبيرًا عن التضامن، بل أيضًا تأكيد على رفض أي حلول غير عادلة أو أحادية الجانب تُفرض على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن رفح كرمز للصمود والاتصال بين مصر وفلسطين، تظل بوابة للأمل والتضامن الإنساني.

واستطرد أن المشهد يعد تأييد واضح للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته في هذا الشأن وتفويض من الشعب المصري واصطفاف وطني شعبي من كل أطياف الشعب وراء قيادته ودولته.

واختتم :"هذا الحشد يمثل رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن القضية الفلسطينية هي قضية شرف وكرامة لكل العرب، وأن كل محاولة لتصفية هذه القضية أو تغيير معالمها ستواجه بإرادة شعبية قوية، مستعدة للتضحية من أجل الحق والعدالة".