شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تنتهى فيها العضوية بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، إجراءات القيد بنقابة الإعلاميين وطرق التظلم من رفض القيد، والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة.

ووفقا للقانون، 3 حالات تنتهى فيها العضوية وهى كالاتى:

أ- الوفاة.

ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

جـ- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.

يذكر أن المادة 14 من القانون نصت على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

وأوضح القانون أن الطالب يخطر بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

