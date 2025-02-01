البرلمان العربي: المرأة العربية شريك رئيسي في مسيرة البناء والتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن المرأة العربية شريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية في المجتمعات العربية، منوهًا بالإنجازات التي حققتها في كافة المجالات وما أثبتته من جدارة بتقلدها أرفع المناصب على المستوى العربي والدولي وتمثيلها للدول العربية في كبرى المحافل الإقليمية والدولية.

ودعا اليماحي، – في بيان اليوم بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير من كل عام -، إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة بما يحفظ ويصون حقوقها ومكتسباتها ويعزز من تمكينها ودورها الحيوي والمحوري في بناء الأجيال، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على دعم المرأة العربية.

وأشار إلى جهود البرلمان العربي في هذا الصدد وخاصة إطلاقه الوثيقة العربية لحقوق المرأة لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا للدول العربية في سن وتحديث القوانين الخاصة بحقوق المرأة العربية عرفانًا بدورها وتقديرًا لمكانتها في المجتمع، موجهًا التحية للمرأة العربية وبشكل خاص للمرأة الفلسطينية التي مثلت رمزًا للنضال والتضحية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال على قطاع غزة لأكثر من عام وثلاثة أشهر.

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