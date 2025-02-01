قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، 14 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض البلدات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في رام الله، الخليل وقلقيلية، ومن بين المعتقلين المتحدث باسم حركة فتح.

وفي موضوع آخر، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم السادس على التوالي، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، بالإضافة إلى نزوح عشرات العائلات عن منازلهم.

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