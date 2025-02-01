ترامب يأمر بمهاجمة أوكار داعش في الصومال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "العديد" من إرهابيي داعش قتلوا في الكهوف نتيجة الغارات الجوية الأميركية التي أمر بشنها صباح اليوم السبت.

وقال الرئيس الأميركي في منشور على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "أمرت صباح اليوم بشن غارات جوية عسكرية دقيقة على المخطط الرئيسي لهجمات داعش وغيره من الإرهابيين الذين جندهم وقادهم في الصومال.

واضاف: "هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

وقال ترامب: "لقد دمرت الغارات الكهوف التي يعيشون فيها، وقتلت العديد من الإرهابيين دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأضاف بأن الجيش الأميركي وضع مخطط الهجوم لسنوات، لكن الرئيس السابق جو بايدن "ورفاقه لم يتصرفوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة".

وقال الرئيس الأميركي: "لقد فعلت ذلك! الرسالة الموجهة إلى داعش وجميع الآخرين الذين قد يهاجمون الأميركيين هي أننا سنعثر عليكم وسنقتلكم!".

وكانت القوات الخاصة الأميركية قتلت أحد كبار قادة داعش وعشرة مسلحين آخرين في غارة على مجمع كهوف جبلي في منطقة نائية بشمال الصومال في عام 2023، في عملية أمر بها السيد بايدن.