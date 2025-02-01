الشرع في السعودية الأحد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أفادت مصادر عدة، إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، غداً (الأحد)، وهي الزيارة الأولى للشرع خارج سوريا منذ الاطاحة بالنظام السوري القديم بقيادة بشار الأسد.

وقالت مصادر سعودية إن"رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يزور الرياض غدا الأحد، ويلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا "برقية تهنئة للرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".

وقال العاهل السعودي: "يسرنا أن نعرب لكم عن تهنئتنا بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، متمنين لكم دوام الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".