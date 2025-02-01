شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان النواب: اتصال الرئيس السيسى وترامب تتويج لجهود مصر فى دعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاتصال الهاتفى بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب يعد بمثابة تتويج لجهود الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية من تحرك شعبى وبرلمانى وعلى مستوى الدبلوماسية المصرية.

وأضاف طارق رضوان خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن ترامب كان لديه وعود خلال حملته الإنتخابية وأكد أنه يوم اعتلاءه السلطة فى أمريكا ستقف أعمال إطلاق النار فى غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلى.

وأوضح طارق رضوان، أن التصريح الصادر من رئاسة الجمهورية يأتى فى إطار العمل على حل الدولتين وتنفيذ قرار 242 وما استتبعته من تصريحات أو تفويضات أو قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه منذ عام 48 ومصر هى عمود الخيمة وموقف مصر ثابت من القضية وليس مرتبطا بأى أجندة أخرى.



