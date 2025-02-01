125 طنا هدية التمور السعودية للسودان

وقد سلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن أحمد جعفر لوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، بحضور أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج، وفريق من المركز.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.
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