شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل جميع الأشخاص في حادث تحطم الطائرة الصغيرة بفيلادلفيا والان نبدء بالتفاصيل

حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا

حوادث الطائرات في أمريكا

الدمام - شريف احمد - قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الطبية التي تحطمت في فيلادلفيا لقوا حتفهم.وكان من بين الضحايا طفل يتلقى العلاج في مستشفى بفيلادلفيا ووالدته.وأصيب ستة أشخاص على الأرض على الأقل إثر التحطم الذي وقع أمس الجمعة.وأعربت شينباوم عن تعازيها صباح اليوم السبت في بيان عبر منصة إكس.وقالت الرئيسة في بيان مكتوب بالإسبانية: "أنعى وفاة ستة مكسيكيين في حادث الطيران بفيلادلفيا بالولايات المتحدة.وتتواصل السلطات القنصلية باستمرار مع الأسر، كما طلبت من وزير الخارجية أن يقدم أي دعم مطلوب.وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية قال أمس الجمعة، إن طائرة صغيرة تحطمت في شمال شرق مدينة فيلادلفيا وتحركت طواقم الإنقاذ للتعامل مع حادث التحطم.ويأتي هذا بعد يومين على الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في واشنطن.