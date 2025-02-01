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مقتل 12 مسلحًا و 18 جنديًا خلال تطورات أمنية جنوب غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

  • مقتل 12 مسلحًا و 18 جنديًا خلال تطورات أمنية جنوب غرب باكستان 1/2
  • مقتل 12 مسلحًا و 18 جنديًا خلال تطورات أمنية جنوب غرب باكستان 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني أن قواته قضت على 12 مسلحًا من العناصر الإرهابية، فيما قتل 18 من جنوده خلال الاشتباكات مع المسلحين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن مجموعة من المسلحين أغلقت الطريق الرئيسي في منطقة "قلات" الليلة الماضية، وداهمتها فرقة من قوات الجيش لفتح الطريق، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بشكل مكثف أسفر عن مقتل 12 مسلحًا، و 18 جنديًا من رجال الجيش.

وأضاف البيان أن قوات الجيش وبالتعاون مع قوات الأمن المحلية تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لحماية السكان المحليين من العناصر الإرهابية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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