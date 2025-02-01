شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مسلحًا و 18 جنديًا خلال تطورات أمنية جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني أن قواته قضت على 12 مسلحًا من العناصر الإرهابية، فيما قتل 18 من جنوده خلال الاشتباكات مع المسلحين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن مجموعة من المسلحين أغلقت الطريق الرئيسي في منطقة "قلات" الليلة الماضية، وداهمتها فرقة من قوات الجيش لفتح الطريق، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بشكل مكثف أسفر عن مقتل 12 مسلحًا، و 18 جنديًا من رجال الجيش.وأضاف البيان أن قوات الجيش وبالتعاون مع قوات الأمن المحلية تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لحماية السكان المحليين من العناصر الإرهابية.