شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيل مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

روهيت تشوبرا

النظام المصرفي في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روهيت تشوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي.وكان تشوبرا واحدًا من أبرز المنظمين من الإدارة الديمقراطية السابقة الذين ما زالوا في مناصبهم منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.وخلال الولاية الأولى لترامب، اختار الرئيس الجمهوري تشوبرا كعضو ديمقراطي في لجنة التجارة الاتحادية.وأبلغ تشوبرا بإقالته عبر بريد إلكتروني من البيت الأبيض، ويعد تشوبرا حليفًا للسيناتور إليزابيث وارن، إحدى الشخصيات التي يستهدفها ترامب بشكل متكرر.وقالت "وارن"، في بيان إن الوكالة تحت قيادة تشوبرا "حملت وول ستريت المسؤولية عن خداع العائلات الكادحة".وتابعت "وارن": كما منعت "إقصاء الأمريكيين من النظام المصرفي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستهلكين الذين استبعدوا، بسبب رسوم السحب على المكشوف، والمؤسسات الدينية، والمحافظين".وبموجب القانون، كان يحق "لتشوبرا" أن يشغل منصبه لمدة خمس سنوات، مما يعني أنه كان بإمكانه البقاء مديرًا لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي.ولكنه صرح علنا بأنه سيغادر منصبه، إذا طلب منه الرئيس الجديد ذلك.