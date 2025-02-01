شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الخارجية بالصحفيين تستضيف سفيرة النرويج الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر



تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين "هيلدا كليمتسدال" سفيرة النرويج بالقاهرة فى حوار مفتوح حول " العلاقات المصرية - النرويجية شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك " ،وذلك يوم الأربعاء القادم (5 فبراير 2025م) الواحدة ظهرًا.

يذكر أن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، تنظم حوارا مفتوحا مع أحمد العميد، خبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر حول "تحديات صحفيي الحروب فى مناطق النزاعات.. وسبل المواجهة".

وأشار الزناتي إلى أن الحوار الذى يعقد الثلاثاء المقبل 4 فبراير يشارك فيه ممثلين من 6 دول عربية، وهى: فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن.

ويتناول أهمية دور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث وتحليل النزاعات، فضلا عن تسليط الضوء حول التحديات والمخاطر التي يواجهها الصحفيون في هذه المناطق .

وأوضح أن المشاركين فى اللقاء هم من فلسطين: سلمان بشير، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومنى خضر، مديرة مؤسسة فلسطينيات بقطاع غزة، ورولا الدرة، صحفية فلسطينية.