شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: احتشاد المصريين برفح رسالة للعالم بأن مصر دولة ذات سيادة وقرارها مستقل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توافد واحتشاد آلاف المصريين من جميع ربوع الوطن للاصطفاف الوطني أمام معبر رفح لإعلان الرفض الشعبي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والتلويح بإجبار مصر على استقبالهم في سيناء، رسالة قوية للعالم كله أن مصر دولة ذات سيادة وقرارها مستقل ولا تقبل الإملاءات أو التوجيهات من أحد، وأن حدودها خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي مسمى.



وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن المصريين عازمون على التضحية بكل غالٍ ونفيس وحتى أرواحهم إن تطلب الأمر ذلك في سبيل حماية أمنهم القومي وأمن وطنهم العزيز، موضحا أن مشهد اليوم يؤكد توحيد الإرادة المصرية والتلاحم المجتمعي الكبير خلف القيادة السياسية والدولة المصرية ودعمها الكامل في مواجهة كافة التحديات والضغوط التي يمارسها البعض لتحيد عن موقفها الثابت والراسخ ودورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن محاولة الكيان الإسرائيلي تهديد مصر وقيادتها السياسية بطرق غير مباشرة واستخدام الأبواق الإعلامية التابعة لها لم ولن تفلح، فمصر دولة قوية عصية أبية صخرة تتحطم عليها أطماع الطامعين، ولطالما كانت وستظل هي قلب العروبة النابض ومرتكزًا أساسياً في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأضاف الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر تملك ثروة بشرية هائلة تمتاز بقوتها ووطنيتها المتفردة التي جعلت منها قوة إقليمية مؤثرة تحمي مصالحها وتصون حقوق أشقائها، في مواجهة أي محاولات للضغط أو الابتزاز السياسي.