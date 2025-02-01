شكرا لقرائتكم خبر عن جزء من تاريخ الصحافة.. مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجى قمحة والان مع تفاصيل الخبر

وسط حضور للفيف من الشخصيات العامة والكتاب الصحفيين والإعلاميين، أقام مركز آتون للدراسات فعالية احتفالية لتكريم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة مدير تحرير جريدة الجمهورية الأسبق الذي يشكل أحد أهم أعمدة الصحافة المصرية في تاريخها.

قدمت الفعالية الإعلامية منى المراغي، واستهلت بكلمة للكاتب الصحفي فتحي محمود مدير مركز آتون للدراسات الذي أكد أنه لا يتم تكريم ناجي قمحة كشخص، وإنما تكريم لتاريخ من الصحافة، حيث أسعد الملايين من القراء بعمله الصحفي على مدار سنوات طويلة، وتتلمذ على يديه الآلاف من الصحفيين، فضلاً عن أنه أديب.

وفي بداية كلمته، أعرب الكاتب الصحفي ناجي قمحة عن شكره للحضور، ولمركز آتون للدراسات على هذه الفعالية، مستعرضاً بعضاً من محطاته من خلال الإجابة على تساؤلات مقدمة الفعالية منى المرغي، إذ أكد أن عمله بالصحافة دمر الأديب الذي بداخله، لا سيما وأنه تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية سنة 1961 وتتلمذ على يد قمم الصحافة والأدب في مصر، وكان يحضر محاضرات لطه حسين.

ولفت إلى أنه كما اهتم بالسياسة في الصحافة، فقد اهتم بالأمور الأخرى منها صفحة "الحب يجمع" في الجمهورية، وكانت الأولى من نوعها، وكذلك أول صفحة يومية متخصصة عن التعليم، واهتم بالكتابة عن المرأة والشباب وخاصة في مرحلة المراهقة، باعتبار أن ذلك يأتي من المسؤولية المجتمعية له كصحفي، وإيمانا بدور الصحافة في تشكيل الوعي.

كشف ناجي قمحة كذلك أنه يدين بالفضل لجمال عبدالناصر، فتعلم في الجامعة مجانا بفضله، وأكمل دراسته، مؤكداً أنه كان يعلم أفكار ومواقف عبدالناصر جيداً، ولهذا كان يكتب مانشيتاته ببراعة وسرعة.

كما تطرق إلى حياته الأسرية ودان بالفضل لزوجته الراحلة، التي تحملت معه الكثير لا سيما مع انشغاله تماما بعمله الصحفي، مشيرا في هذا السياق إلى أن جريدة الجمهورية كانت بمثابة زوجته الأولى، معبرا عن درجة انشغاله التي وصل إليها عن زوجته وأسرته، معربا عن سعادته بعلاقته الطيبة مع نجله الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة وقيمة أحفاده في حياته.

بدوره قال الكانب الصحفي أحمد ناجي قمحة إنه عرف والده عندما زار الرئيس الراحل محمد أنور السادات القدس سنة ١٩٧٧ وقد بكى وقتها، إلا أنه يقول إنه اكتشف والده أكثر عندما رحلت والدته عام ٢٠٠٣ وكيف بكى وقتها عليها بكاءا شديدا.

ولفت قمحة إلى أن هناك العديد من الصفات المشتركة بينه وبين والده مثل العند والشعور بالمسؤولية وحب العمل حتى وإن اختلفا فكريا حول بعض القضايا.

وشهدت فعالية التكريم حضورا كبيرا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع يتقدمهم ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي رشدي الدقن مدير تحرير روزاليوسف والدكتور أيمن عبدالوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية.

كما شمل الحضور كذلك عددا من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والوزير إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب والفنان رمزي العدل.

وفي نهاية الفعالية قدم الكاتب الصحفي فتحي محمود درع المركز للأستاذ ناجي قمحة، مقدما له الشكر على ما قدمه للصحافة وللمجتمع، فيما قدم الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام نسخة من المصحف الشريف هدية له.



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (1)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (2)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (3)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (4)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (5)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (6)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (7)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (8)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (9)



مركز آتون للدراسات يكرم الكاتب الصحفي الكبير ناجي قمحة (10)