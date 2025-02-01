شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: اجتماعات أمناء الحوار الوطنى رسالة لدعم القوى السياسية للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، وتأكيده على دعم قضايا الأمن القومى، هو تأكيد جديد على دعم القوى السياسية للقيادة، فيما تتخذه من خطوات للحفاظ علي الأمن القومي المصرى.

وقال دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين، أن الحوار الوطنى أصبح أكثر تماسا مع قضايا الوطن ،وخاصه الشائك منها فيما يمس السياسة الخارجية والأمن القومى وهى نقله نوعيه لما يطرح في الحوار الوطني.



وأضاف عناني أن تأكيد الاجتماعات علي تحية أبناء غزة على الصمود والتضحيات من أجل الأرض هو بالفعل تطابق مع الموقف المصري برفض التهجير.

ومن جانبه أكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن مجلس أمناء الحوار هو ملتقي لكل ألوان الطيف السياسى المصرى مما يبرز أهمية تأكيده على دعم القيادة السياسية فى هذا التوقيت.

وثمن الحزب تأكيد الحوار على دعمه للقيادة السياسية فى لحظه فارقه تستوجب على الجميع الاصطفاف والتلاحم خلف القيادة السياسية للحفاظ على سيادة الوطن.