شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: الحشود فى رفح عكست وعى المصريين ودعمهم للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحشود الغفيرة للمصريين التي تجمعت عند معبر رفح لرفض التهجير ونقل الفلسطينيين إلى سيناء، كانت مشهدًا مهيبًا وعظيمًا، عكس مدى وعي المصريين وحرصهم على دعم القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، الذي لا مجال فيه للتهاون أو المواربة.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر تقول كلمتها بوضوح وحسم، فهي لا تقبل أي مخططات مشبوهة تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في المنطقة، مؤكدةً أن الهدف الحقيقي وراء الضغوط المستمرة هو إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري أو الطوعي، بعدما تم جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل حسم وقوة.

وأضافت أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، فقد خرجوا بموقف ثابت وراسخ يؤكد أن مصر ستظل أبية وصامدة أمام أي محاولات للمساس بأمنها القومي أو استقرارها الداخلي، مشددةً على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة والرشيدة والشعب الواعي والداعم لقيادته، كانا ولا يزالا، الدرع الحامي ضد أي مؤامرات تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وشددت مديح على أن مصر لا تخضع للضغوط، ولا تقبل المساومات، وستظل حائط الصد المنيع ضد أي مشاريع تهدد الحقوق الفلسطينية أو تمس الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف خلف قيادته في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من استقرار الوطن أو فرض حلول غير مقبولة.