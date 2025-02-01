شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في حريق دار للمسنين قرب باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم في حريق اندلع بدار للمسنين قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد رئيس بلدية باريس ميشيل لاكو أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في الدار الواقع في بلدة بوفمونت ويقيم فيه 75 من كبار السن، مشيرًا إلى أن الحريق تحت السيطرة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، أدريان بونين سينابايين، إخماد الحريق بعد نشر نحو 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.