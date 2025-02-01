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مصرع 3 أشخاص في حريق دار للمسنين قرب باريس

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واس- باريس 0 تبليغ

مصرع 3 أشخاص في حريق دار للمسنين قرب باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في حريق دار للمسنين قرب باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم في حريق اندلع بدار للمسنين قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وأفاد رئيس بلدية باريس ميشيل لاكو أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في الدار الواقع في بلدة بوفمونت ويقيم فيه 75 من كبار السن، مشيرًا إلى أن الحريق تحت السيطرة.
من جهته، أكد المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، أدريان بونين سينابايين، إخماد الحريق بعد نشر نحو 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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