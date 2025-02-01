أمين مجلس التعاون يؤكد دعم دول الخليج الثابت لسوريا

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، التأكيد على دعم دول المجلس الثابت لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

جاء ذلك في تهنئة قدمها البديوي للرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا ثقته بأن قيادته ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.