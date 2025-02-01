أمين مجلس التعاون يؤكد دعم دول الخليج الثابت لسوريا

جاء ذلك في تهنئة قدمها البديوي للرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا ثقته بأن قيادته ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
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