وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 81 عاماً بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في برلين.

وانتخب كولر رئيساً اتحادياً للدولة في 23 مايو عام 2004، وتمت إعادة انتخابه لفترة ثانية بعد خمس سنوات، إلا أنه استقال فجأة في 31 مايو عام 2010.

وفي رسالة تعزية إلى أرملته إيفا لويزه كولر، أشاد الرئيس الألماني الحالي فرانك-فالتر شتاينماير بكولر ووصفه بأنه «حالة حظ لبلدنا»، وكتب: «لا يسعنا إلا أن نكون ممتنين للغاية لأننا تمكنا من تجربة هورست كولر باعتباره الرئيس التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد أعطى الكثير لهذا البلد».

وكان كولر أول رئيس يتولى منصبه دون انتماء سياسي. وبدأ حياته المهنية كموظف مدني في وزارة الاقتصاد عام 1976 بعد دراسة الاقتصاد، وترقى إلى منصب وزير دولة في وزارة المالية عام 1990.

وشغل كولر منصب كبير المفاوضين الألمان في الفترة التي سبقت معاهدة ماستريخت عام 1992 التي أدت إلى إنشاء عملة اليورو.

وفي عام 1993 انتقل إلى القطاع الخاص، فشغل منصب رئيس الاتحاد الألماني للبنوك، وذلك قبل تعيينه رئيساً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن.

وفي عام 2000 أصبح المدير الإداري لصندوق النقد الدولي.

وتم انتخاب كولر خلفاً ليوهانس راو كرئيس اتحادي، وهو دور شرفي إلى حد كبير في ألمانيا، وأعيد انتخابه في عام 2009، وجاءت استقالته بعد عام بمثابة صدمة وحدث فريد من نوعه في تاريخ ألمانيا الحديث.