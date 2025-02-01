رئيس وزراء اليابان يزور أميركا الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تطلعه للقاء رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا في واشنطن الأسبوع المقبل. ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى حول زيارة إيشيبا، بما في ذلك موعد اجتماعهما.

لكن مصادر مطلعة ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيشيبا سيعقد أول قمة شخصية له مع ترامب، ربما في السابع من فبراير، في واشنطن لتأكيد أهمية قدرات الردع والاستجابة الخاصة بالتحالف الثنائي، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي «أحترم اليابان كثيراً. إني أحب اليابان».