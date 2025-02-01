شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مستشفى بهية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت ، عددا من المستشفيات.

وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية بزيارة مستشفي أهل مصر يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن، وعقب ذلك تفقد مستشفى الناس بشبرا الخيمة ، كما تفقد مستشفي بهية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية تأتي في إطار استكمال تفقد المستشفيات وجميع المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين؛ سواء كانت حكومية أو أهلية تخدم المواطنين في مختلف التخصصات، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المرضى.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أن المستشفيات الأهلية تعد أيضا صروحا طبية متميزة غير ربحية، وتسهم بفاعلية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وهو ما يمثل شراكة قوية ناجحة بين الحكومة والقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، هدفها النهائي هو خدمة المصريين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.