"الله أكبر.. يا إلهي".. صرخة هلع لشاهد وثّق لحظة سقوط الطائرة الطبية في فيلادلفيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: "الله أكبر.. الله أكبر.. يا إلهي.." بتلك العبارات وثق رجل من فيلادلفيا لحظة سقوط طائرة طبية صغيرة أمام ناظريه.

فقد تعالت صرخات الرجل الذي كان يقود مركبته مساء أمس في الشارع الذي سقطت فيه الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص، غير مصدق لما رآه.

فيما وثق هاتفه المحمول مشهد الرعب هذا حين سقطت الطائرة وانفجرت مشتعلة، وتعالت ألسنة اللهب والنار، وتطايرت أجزاؤها.

تحولت كرة نار

وتحطمت طائرة النقل الطبية التي كانت تقل طفلا مريضا وخمسة آخرين في أحد أحياء مدينة فيلادلفيا بعد فترة وجيزة من الإقلاع مساء أمس الجمعة، وانفجرت لتتحول إلى كرة نارية أحرقت عدة منازل.

فيما أفادت المعلومات أن الطائرة سقطت عند تقاطع مزدحم بالقرب من مول روزفلت، وهو مركز للتسوق في الهواء الطلق حيث كان المستجيبون الأوائل يمنعون حركة المرور بينما تجمع مواطنون لمشاهدة الحادث في زاوية أحد الشوارع في حي رونهورست السكني.

كما أظهرت صورة نشرها مكتب إدارة الطوارئ في فيلادلفيا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان في السماء بالقرب من مول روزفلت.

فيما أعلنت شركة "جيت ريسكيو" للإسعاف الجوي أن المريض وراكبا آخر كانوا على متن الطائرة مع طاقم يتألف من أربعة أفراد.

كما أضافت في بيان أنه "لا يمكنها تأكيد وجود أي ناجين، لافتة إلى أن اهتمامها الأول الآن منصب على عائلة الطفل والعاملين لديها وعائلاتهم وغيرهم من الضحايا الذين ربما أصيبوا على الأرض".

بعد يومين من كارثة أخرى

فيما قالت شيريل باركر عمدة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي إن المعلومات المتعلقة بالوفيات لم تتضح على الفور ولكن العديد من المنازل والسيارات تعرضت لأضرار.

ووقع الحادث بعد يومين فقط من أسوأ كارثة جوية أميركية خلال جيل، حيث اصطدمت طائرة تابعة لشركة "أمريكان ايرلاينز" تقل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم خلال تحليقها في الجو يوم الأربعاء الماضي في واشنطن، مع مروحية تابعة للجيش تقل ثلاثة جنود.