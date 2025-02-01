شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة فى التاريخ والوعى.. موقف مصر من القضية الفلسطينية منذ 1948.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قراءة فى التاريخ والوعى"، استعرض خلاله موقف مصر من إسرائيل واحتلالها للأراضى الفلسطينية منذ عام 1948، ودعوة الرئيس الأمريكي "ترامب" للتهجير القسري للفلسطينيين لسيناء تحت ستار الإعمار جريمة ضد الإنسانية وأسوأ أنواع التطهير العرقي، حيث أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل الوصاية أو فرض الأمر من أحد، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته للأردن ومصر لاستقبال أهالي غزة ما هو إلا تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري والأردني، كما أنها بمثابة تمرير مؤامرة ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي لم ولن تسمح به مصر أبدا.

والضغوط الدولية التي تتعرض لها الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر بسبب القضية الفلسطينية لن يثنيها عن مواقفها الداعمة والثابتة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لدعم الأشقاء في غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة واعتداءاته الوحشية المستمرة على المدنيين والأطفال والنساء والمرضى، والإبادة الجماعية التي يفرضها، والموقف الحالي يحتاج للاصطفاف الوطني لكل المصريين خلف القيادة السياسية والجيش المصري ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة هذه المحاولات والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي والإقليمي، بما يضمن أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته الوطنية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف مصر التاريخى من مسألة التهجير القسرى والتقسيم، وأسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض الدعوة الأمريكية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ‏ للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء بحجة إعادة الإعمار، بعد أن فشلت إسرائيل تخويف الشعب الفلسطينى بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع الذى ثبت فوق أرضه، وما ترفضه مصر للتهجير بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى.

وإليكم التفاصيل كاملة:

قراءة فى التاريخ والوعى.. مصر موقفها ثابت قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين.. ودعوة "ترامب" للتهجير القسري للفلسطينيين لسيناء تحت ستار الإعمار جريمة ضد الإنسانية وأسوأ أنواع التطهير العرقي

برلمانى