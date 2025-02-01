الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة “الأونروا” مخيب للآمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الروسية القرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” واعتبرته مخيبًا للآمال.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت: “أن هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة”​​​.

ودخل قرار وقف خدمات “أونروا” وأنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء كافة المباني التابعة لها، حيز التنفيذ الخميس الماضي، وذلك امتثالًا لقانونين صادقت عليهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر شهر أكتوبر الماضي.

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