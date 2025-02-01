شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر الإكوادور. وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.



عشرات الزلازل في السنوات الأخيرة



وضربت الزلازل مناطق متعددة من العالم خلال السنوات الأخيرة، تاركة وراءها دمارًا واسعًا وأحزانًا ثقيلة، ومن بينها الإكوادور.

وتسبب الزلزال المدمر في الإكوادور الذي بلغت قوته 7.8 درجة في وفاة حوالي 650 شخصًا، في إبريل عام 2016، ووصف بأنه الأسوأ خلال 70 عامًا.

وأسفر الزلزال عن إصابة نحو 12500 شخص وفقد 130 شخصًا على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادي، كما تعرضت البلاد لعدة هزات أرضية وأكثر من 700 تابع زلزالى منذ وقوع الزلزال الهائل.