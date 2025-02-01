زلزال بقوة 5.7 درجة يهز الإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت شدته 5.7 درجة ضرب الإكوادور أمس الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

محمد يوسف

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