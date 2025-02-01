اخبار العالم

إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق 1/2
  • إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أُعيد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم، بعد تسعة أشهر من الإغلاق، جراء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق المعبر، وإغلاقه أمام المغادرين من القطاع والقادمين إليه من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الخروج من قطاع غزة سيشمل 50 مريضًا وجريحًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وسيتم نقلهم من مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عبر الحافلات إلى المعبر، مشيرةً إلى أن الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا