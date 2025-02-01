شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصريحات الرئيس السيسى الرافضة للتهجير تعبر عن وجدان كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن فخره بتصريحات السيسي بخصوص الرفض الواضح والصريح لمشاريع التهجير، التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تعكس الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار محمد محمود إلى أن الموقف المصري ثابت ولم يتأثر بأي تصريحات أمريكية بشأن التهجير، بل دعوة صريحة للعمل على تحقيق السلام العادل وفقًا لحل الدولتين.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك دعم شعبي واسع للقيادة السياسية، قائلا: تصريحات الرئيس السيسي تعبر عن وجدان كل مواطن مصري، مشددًا على دعم الشعب المصري كله للرئيس السيسي والقيادة السياسية في موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وكل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح معتز محمود، ان رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، تعبر بصدق عن رؤية الدولة المصرية منذ بداية الأزمة، مشددًا على أن مصر لن تشارك في أي ظلم يمس حقوق الشعب الفلسطيني. فالموقف المصري ثابت ولن يتغير انطلاقا من الايمان بعدم المساس بحقوق الفلسطينيين فهذا مرفوض تمامًا، ومصر لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الصراع.

وشدد نائب الصعيد أن، تصريحات الرئيس جاءت بعد نجاح الدولة المصرية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في التوصل إلى هدنة في غزة، وانهاء الحرب العدوانية التي استمرت 15 شهرا على القطاع.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، حديثه بالقول: هناك دعم شعبي واسع لموقف الرئيس السيسي الذي عبر بكل صدق وامانة عن موقف مصر باعتبارها أكبر دولة عربية، فالتهجير جريمة لن تشارك فيها مصر والجميع يراقبون ما يحدث، خصوصا وأن ترامب طرح مثل هذه المقترحات الداعمة لدولة الاحتلال في أول أيام ولايته.

