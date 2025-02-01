انقطاع الكهرباء عن 74 ألف شخص بعد عاصفة في إيرلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن إن ايرلندا تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة العواصف، لأنها أصبحت تهب بشكل متكرر.

جاءت تصريحات مارتن في الوقت الذي لا يزال فيه نحو 74 ألف عميل بدون كهرباء ونحو ألف عميل بدون ماء، وذلك بعد مضي أسبوع من اجتياح العاصفة إيوين لايرلندا.

وتركز انقطاع التيار الكهربائي في مناطق في شمال غرب البلاد وغرب جالواي وليتريم وكافان ومايو.

وقال مجلس إمدادات الكهرباء إن إعادة توصيل كل عميل بالشبكة قد تستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة التالية من الإصلاحات أكثر تعقيداً مما كانت عليه في الأسبوع السابق.

وتحدث رئيس الوزراء في كورك حيث قال إنه تم عقد اجتماع لتقييم تأثير العاصفة ومعالجة قضايا في المستقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مارتن قوله «ستكون هناك حاجة لاستثمار كبير حقا في شبكة الكهرباء الخاصة بنا في المستقبل، لأنه إذا نظرتم على مدى العشر سنوات الماضية، فإن هناك زيادة في عدد مرات هبوب هذا النوع من العواصف وشدتها».

وأضاف «تغير المناخ يؤثر الآن بدرجة كبيرة على بلدنا وعلينا تغيير وتحسين مرونتنا في هذا الصدد، وبعبارة أخرى، سيكون لدينا عواصف مماثلة لتلك في السنوات القادمة».