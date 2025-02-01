تحطم طائرة صغيرة في فيلادلفيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مركز تجاري في فيلادلفيا بشرق الولايات المتحدة مما تسبب في اندلاع حرائق، حسبما أعلنت السلطات الجمعة، بعد يومين على الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في واشنطن.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة". وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فُقدت".

ولم ترد أي حصيلة فورية، لكن الشرطة قالت لشبكة سي بي إس نيوز إن عدداً من الأشخاص على الأرض أصيبوا.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة حضرية في فيلادلفيا الجمعة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في بيان إن "ستة أشخاص كانوا على متن" الطائرة ليرجيت 55 التي تحطمت حوالي الساعة 18,30 (23,30 بتوقيت غرينتش) في منطقة بشمال شرق فيلادلفيا بعد إقلاعها من مطار في المدينة.