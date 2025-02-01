دفعة رابعة من تبادل الأسرى في غزة.. 3 مقابل 183

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المنطق_متابعات

بعد تسليم 10 محتجزين إسرائيليين و5 تايلنديين على ثلاث دفعات تنفيذاً لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 من الشهر الحالي، من المقرّر أن تجرى اليوم السبت عملية تبادل رابعة بين حماس وإسرائيل تشمل إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

إذ يرتقب أن تفرج حماس عن كل من ياردن بيباس، وكيث سيغل الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، وعوفر كالديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية والإسرائيلية وفقا لـ “العربية”.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 183 فلسطينياً، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر

حيث ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

علما بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل “ستفرج عن تسعين أسيرا”، فقط.

ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.

الثانية هذا الأسبوع

يذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ. إلا أن عملية التبادل الخميس كانت شهدت فوضى عارمة وتدافعا لاسيما عند تسليم حماس الإسرائيلية أربيل يهود (29 سنة)، و غادي موسيس (80 سنة) إلى فرق الصليب الأحمر، في خان يونس جنوب القطاع.

حيث أظهرت مشاهد من الموقع صعوبة سيطرة عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على مئات الأشخاص الذين احتشدوا لمتابعة مجريات تسليم الإسرائيليين وخمسة رهائن تايلانديين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط