شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته حول أهل غزة.

حيث قال لصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الجمعة إن “الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة”، وفق رويترز.

“نحن نساعدهما وستقبلان بالأمر”

وكان ترامب قد أجاب الخميس، رداً على سؤال حول موقف مصر والأردن الرافض لما يصفانه بتهجير الفلسطينيين من القطاع، أن القاهرة وعمّان ستقبلان ذلك.

كما أضاف لصحافيين في البيت الأبيض: “ستفعلان ذلك.. فنحن نساعدهما وستقبلان بالأمر”.

اقتراح ترامب

يذكر أن ترامب كان اقترح يوم الأحد نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً للصحافيين على متن طائرة إير فورس وان، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

أما حين سئل عما إذا كان “هذا النقل” لسكان غزة سيكون مؤقتاً، فأجاب: “يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد”.

رفض مصري أردني

فيما رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، فكرة ترامب بنقل سكان غزة إلى بلديهما.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة إن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، حسب فرانس برس.

بدوره أكد الملك عبدالله الثاني، في اليوم نفسه، “موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقاً لحل الدولتين”.

يشار إلى أن القاهرة وعمان رفضتا منذ أشهر طويلة بل سنوات أي فكرة أو محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

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